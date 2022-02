Dixon Olivera, el jugador del San Juan de la Liga de Ascenso de Honduras al que apodan ‘Vinicius’

“Mi carrera comenzó a los 12 años, un vecino me vio ver jugar y me llevó a una academia en San Pedro Sula y ahí estuve hasta el 2019 que pasé al Platense. Me vine a probar aquí y el profe me dejó”, dijo Dixon que es comparado con Vinicius , estrella del Real Madrid aunque sus goles los celebra como Cristiano Ronaldo.

“Jugué en reservas con Platense, en eso vino la pandemia y el torneo se aplazó. Me siento muy cómodo aquí en el San Juan y es una gran oportunidad porque quiero darme a conocer aquí”.

Y es que aparte de tener apellido brasileño, Dixon Olivera tiene cierto parecido al jugador brasileño y él lo reconoce. Asegura además que su juego se asemeja al del crack de los merengues.

“Por el parecido y por ser habilidoso me comparan con él. Mis compañeros me dicen que me parezco a Vinicius. He empezalo a seguirlo, mi ídolo es Dios, yo a personas no sigo”, dice el futbolista de La Lima.

Para Dixon este año será bueno porque aparte que debutará como profesional en la segunda división, tendrá los consejos de Rambo de León en el San Juan.