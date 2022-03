Crisis en el Atlético Choloma: Jugadores se van a huelga y el club pide apoyo económico en las redes sociales

El equipo se fue a huelga y no realizó los entrenamientos del lunes por un adeudo que viene desde el torneo anterior y de no llegar a un arreglo podrían no presentarse al juego contra Parrillas One por la jornada 5 que está programado para las 6:00pm en el estadio Rubén Deras.

“Esperamos que está situación se resuelva lo más pronto posible”, cerró la publicación de los Maquileros.

El Atlético Choloma marcha tercero del grupo C con 6 puntos en los 3 partidos que ha disputado.