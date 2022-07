¿Quién es? El “Cristiano Ronaldo hondureño” sorprende y se suma a las filas de equipo en la Segunda División

Roger está convencido que es muy parecido a Cristiano Ronaldp y es por ello que sus looks más recientes han sido en honor al jugador del Manchester United: rapándose el cabello de la zona baja de su cabeza, así como retoques en sus cejas, portando aretes y resaltando sus pómulos junto a una mirada fría hacia el frente, tal como lo hace “El Bicho”.

“Yo me hice un examen mentalmente. A los 18 años me miré frente al espejo, y vi las imágenes de Cristiano Ronaldo cuando jugaba en Sporting, luego vi mis fotos, y fue allí donde me di cuenta”, confesó el joven que solía residir en Tocoa.

En sus cuentas de redes sociales, Casalegno ha comentado que “sé que me parezco a Cristiano Ronaldo, no al cien por ciento, pero tengo aires y eso me puede ayudar a realizar mi sueño”.

El “Cristiano hondureño” busca convencer al técnico del Sába previo al arranque del Apertura 2022 el próximo agosto. Ya ha tenido la oportunidad de estrenarse como goleador tras convertir un lanzamiento penal en un partido amistoso.