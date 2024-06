David Mendoza, el amuleto de los equipos olanchanos que busca otro ascenso: “No queremos llegar a una finalísima”

“Más que todo darle gracias a Dios, como le comento a mis compañeros, en los dos años y medio que tengo de estar en el departamento de Olancho, ha sido de mucha bendición en mi vida, desde que vine a potros, solo en un torneo no he peleado final. Hay que aprovechar esta oportunidad para poder regresar a Liga Nacional”, comienza diciéndole a DIEZ el polifuncional David Mendoza.

“Lastimosamente se fue el profe Nerlyn Membreño y con la llegada del profe Fernando Araújo hemos mejorado. Los cambios en todos los equipos normalmente cuando llega un nuevo entrenador, arranca todo de cero, en este caso hay jugadores que no habían tenido muchos minutos y que con el profe Araujo lo han tenido. Cada uno de los jugadores del Juticalpa tenemos el mismo pensamiento que es llevar el equipo a primera división”, menciona.

“Y los que no han estado en liga, tienen recorrido en segunda y creo que somos favoritos, pero al final todo se determina en la cancha y la actitud que uno ponga”, aduce.

Mendoza, que es de los capitanes y pilares del club pampero, no escatima al aducir que ellos tienen mejor plantilla que Lone FC . “Viendo las dos plantillas, no podemos tapar el sol con un dedo, sabiendo la inversión fuerte que ha hecho Juticalpa para poder ascender, claro que Lone tiene buenos jugadores, pero podemos ver que tenemos bastante jugadores de experiencia y de bastante recorrido en primera división”.

“Sería algo muy especial en mi carrera deportiva, hace poco estuve viendo el partido con el que ascendí con el potros de Olancho y esperar en Dios que se pueda dar el mismo resultado. La gente acá en Olancho siento que me aprecia y ojalá que se pueda lograr el ascenso con el equipo del pueblo que es Juticalpa, sería muy lindo”, dice con mucha alegría el defensor”, precisó el teleño.

Y adelanta. “Es un equipo que merece respeto porque son 36 equipos en segunda división y llegar a una final no es fácil, sabemos de la responsabilidad que tenemos, pero también confiamos en la capacidad nuestra”.

“Sería lingo también celebrar un ascenso con Dylan, porque hemos compartido en cuatro o cinco equipos, y yo bromeo con él muchas veces porque le digo que vine a hacerlo ascender, sería bonito cerrar en Juticalpa con mi esposa, mi hija y ojalá que mis padres también estén acá conmigo”, argumenta David Mendoza sobre el hipotético ascenso.

Reveló que en el Juticalpa FC no están pensando en una finalísima ante el mismo Lone, sino que quieren finiquitar el ascenso en Juticalpa y ante su gente, para eso han estado trabajando durante la temporada.

“Creo que nosotros no hemos utilizado la palabra perder, no queremos llegar a una finalísima, hace un año eql equipo tuvieron eso contra Génesis y se perdió. Podemos ver que el comienzo de nosotros no fue bueno, pero creo que el equipo ha mostrado jerarquía y compromiso. Primero Dios este ascenso se concrete el 15 aquí en Juticalpa”, cerró declarando.