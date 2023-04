Con final adelantada: Así quedaron los cruces de los octavos de final de la Liga de Ascenso de Honduras

CRUCES DEFINIDOS

Lado Izquierdo:



Llave 1) Juticalpa vs Atlético Júnior.

Llave 8) Inter vs Social Sol.

Llave 4) Génesis vs Lone FC.

Llave 5) Oro Verde vs Gimnástico.

Lado Derecho:



Llave 2) Platense vs San Juan.

Llave 7) Tela FC vs Real Juventud.

Llave 3) Boca JRS vs San Rafael.

Llave 6) Pumas vs Independiente.