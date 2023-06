Mauro Reyes advierte previo a la finalísima por el boleto a Liga Nacional: “Juticalpa llevará la iniciativa, Génesis se va a tirar atrás”

- LA ENTREVISTA -

¿Cómo están los ánimos en el equipo para esta final?

Sabemos que va a ser un partido complicado por las características que tiene el rival. El adversario se agrupa muy bien, a veces arma línea de cinco y junta a ocho o nueve jugadores frente a su área. Son complicados porque cuesta entrarles, y apuestan a un ataque directo, a buscar el error nuestro. Pero nostros estamos muy bien, tratando de manejar los diferentes momentos que se pueden dar en el partido.

Ya con tantos años de experiencia, ¿qué tanto le ilusiona el ascenso?

Usted sabe que buscar un objetivo siempre es bueno. En una competencia solo uno va a lograr el objetivo que quieren todos, que es ser campeón. En este caso, de 32 equipos solo uno va a lograr el ascenso. Recientemente me tocó salvar la categoría con Real Sociedad y gracias a Dios lo logramos. En el fútbol el objetivo lo cumple solo uno y por eso es un poco injusto este deporte. Ojalá que nos sonría la victoria y, después de tanto tiempo que este equipo ha anhelado regresar a Primera División, hoy se le pueda cumplir.

Hace unos meses salvó a Real Sociedad y el sábado puede ascender con Juticalpa. Qué curioso, ¿verdad?

Sí, yo creo que es un caso que no se ha dado. Yo siempre estoy agradecido con Dios, con los compañeros del cuerpo técnico, con los jugadores, con el abogado Ricardo Elencoff (presidente del Aceitero) que me dio la oportunidad de ayudarle en este proceso y ahora también agradecido con la gente de Juticalpa. Este grupo de jugadores está dando todo por este objetivo. Esto no lo logra uno solo. Yo creo que Juticalpa tiene todo para ascender, hay un buen plantel de jugadores muy experimentados y no me cabe ninguna duda que vamos a luchar como lo hemos hecho para buscar ese ansiado ascenso a Liga Nacional.