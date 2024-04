Hijo de Georgie Welcome la está rompiendo en Oro Verde: su carrera en el fútbol y la dupla con su padre: “Seré más grande que él”

En Honduras están: Carlos ‘Calolo’ Palacios y Milton Tayson Nuñez y sus hijos, a ellos se les suman los más recientes; Georgie Welcome y Georgie Welcome Jr que militan en el Oro Verde de Santa Rita, Yoro de la Liga de Ascenso.

“Soy un privilegiado y estoy muy agradecido de la oportunidad de poder aprender más de él. De momento voy de a poco, pero sé que más adelante me va ir muy bien”, manifestó el mayor de los cuatro hijos de Welcome Collins.

Omarian no se amedrenta ante la presencia de su padre y dice que: “no me da presión la verdad porque en un futuro voy a ser más grande que él, esa es mi mentalidad, ser más grande que él y ser mucho mejor que él como persona y futbolista. Esa es mi meta cada vez que me levanto”, soltó.

Georgie Omarian se va forjando una carrera poco a poco ya que también ha jugado en la Juventus de Roatán de Liga Mayor, pasó por las reservas del Motagua y ha sido convocado a varios microciclos de la Selección sub-20. “Ser hijo de Georgie Welcome me ha abierto varias puertas y se van ir abriendo más y debo aprovecharlas”, expuso el chico.

“Soy un bendecido, todo papá sueña con jugar a la par de su hijo. El potencial lo tiene, solo hay que creer, siempre va a haber gente que te va a decir que no podes. A mí así me decían, pero recuerdo las palabras de dos delanteros grandes como Carlos Pavón y David Suazo: las palabras no te pueden lastimar y no hay que dejar de luchar. Hay que entrenar fuerte, siempre dije que a mí nadie me iba a ganar por esfuerzo”, expuso el ex atacante de Motagua, Marathón y Platense de la Liga Nacional.