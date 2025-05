El día martes fueron citados varios jugadores del plantel para hablar en torno a lo que pasó en Cantarranas , ya que es algo que no estaba en el contexto de la serie. Los ribereños llegaban como amplios favoritos ya que solamente habían perdido dos juegos y cerraron la fase de grupos como líderes y con mucha solvencia jugando a un buen nivel.

Luego de hablar con el plantel, la institución decidió separar a los tres futbolistas quienes no llegaron a entrenar el día miércoles, acción que deja un mar de dudas e incertidumbre en torno al club progreseño donde ya se comienza a especular que fueron dados de baja por amaños de partidos.

"A mí se me menciona por el error que tuve en el partido contra el equipo Arsenal SAO, que un compañero fue expulsado porque en la jugada dejé el balón corto y él tuvo que barrerse para evitar que pasara el jugador", comienza explicando Montoya.

"Respecto a los goles no tengo nada que ver, vamos a terminar de hablar el tema con el equipo y salir con la frente en alto, lo importante es limpiar mi nombre y que ellos vean y les quede claro que no fue con ninguna mala intención mi error como lo mencioné anteriormente, yo estoy dando la cara por qué no tengo nada que esconder", confió a DIEZ.



La gravedad de lo que se está hablando a nivel de redes sociales es lo que le preocupa al futbolista hondureño. "Es algo grave y tengo que salir a dar la cara. Yo Luis Javier Montoya Lagos nunca haría algo así de vender un partido que perjudique mi carrera, no está en mis principios. Mi error fue involuntariamente, no quise cometerlo", afirmó.