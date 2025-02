En el grupo B, el Honduras Progreso mantiene su paso arrollador de tres partidos y tres triunfos, el viernes ganaron por 2-0 al Oro Verde en el estadio Humberto Micheletti.

Platense no tuvo problemas para golear por 3-0 al Brasilia en el estadio Excélsior de la ciudad de Puerto Cortés. Además, Parrillas One y Lone FC no pasaron del empate sin goles, mientras que Pumas venció al actual campeón Choloma con el 2-0.

En el grupo D, CD Cuervos sorprendió al vencer de visita por 2-1 frente a Real Juventud en Santa Bárbara y de paso se colocó en el primer lugar con 7 puntos.

Atlético Independiente tuvo un festín de goles en la ciudad de Siguatepeque con un lapidario 4-0 ante Piratas FC y las Panteras Negras se encuentran liderando el grupo E.

Estrella Roja visitó la casa del Arsenal SAO con la intención de lograr su tercera victoria en el campeonato de la segunda división y todo fue un empate 1-1.

El campeón del torneo Clausura se medirá al CD Choloma, monarca del Apertura, en una serie de dos partidos para conocer al club que logrará el boleto directo a la Liga Nacional de Honduras.

RESULTADOS JORNADA 3 DE LA LIGA DE ASCENSO

GRUPO A

Boca Junior 1-1 Social Sol

Vida 2-0 Sampdoria

GRUPO B

Honduras Progreso 2-0 Oro Verde

Santa Rosa 1-1 San Juaneño

Tela 1-1 Atlético Junior

GRUPO C

Parrillas One 0-0 Lone FC

Platense 3-0 Brasilia

Pumas 2-0 Choloma

GRUPO D

Real Juventud 1-2 Cuervos FC

San Juan SB 2-2 Olimpia

San Juan 1-0 Domingo Savio

GRUPO E

Atlético Independiente 4-0 Piratas FC

Real Tegus 0-1 AFFI Academia

Inter 2-1 Policía Nacional

GRUPO F

Gimnástico 0-2 Hondupino

San Rafael 3-1 Meluca FC

Arsenal SAO 1-1 Estrella Roja

TABLA DE POSICIONES GRUPO A