Liga de Ascenso: Vida, Parrillas One y Honduras Progreso están intratables en el inicio del Clausura 2025

El torneo Clausura 2025 de la Liga de Ascenso sigue su marcha buscando al nuevo inquilino de la primera división de Honduras. Este reciente fin de semana se disputó la jornada dos con partidazos que terminaron en remontadas memorables.

El CDS Vida, uno de los clubes históricos del balompié catracho, firmó un gran triunfo ante Boca Júnior de Tocoa. Los “Cocoteros” remontaron un resultado adverso de 0-2 para ganar el cotejo y alcanzar el primer lugar del grupo A.

Honduras de El Progreso, al igual que en el torneo Apertura 2024, sigue su paso contundente en la zona B de la Liga de Ascenso. En el siempre complicado grupo C, Parrillas One y Brasilia son líderes con cuatro puntos. Choloma, actual campeón, no ha podido ganar.