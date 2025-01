Casi todos los partidos en la segunda división nos dejan varias imágenes curiosas, y en este duelo no fue la excepción, ya que el director técnico del club Sanjuaneño tiene una manera diferente de llegar a los partidos, el estratega no usa ropa deportiva para dirigir en los compromisos, prefiera la formalidad para dar una buena impresión.

Se trata de Yovani Martínez, actual técnico del equipo de San Juan Pueblo, nacido en la Tegucigalpita, Omoa Cortés hace 42 años, llegó al Humberto Micheletti bien ataviado algo que llamó la atención, pero que tiene una historia muy personal desde que logró la oportunidad de dirigir a la institución.

Comenzó dirigiendo Liga Mayor en San Juan Pueblo en el año 2014, equipos San José Clash, San Juan FC, Arenas FC, el Nacional del Pino, en el año 2018 inició su preparación para obtener la Licencia D, y en el año 2024 las Licencias A y B.

En entrevista con DIARIO DIEZ, Martínez nos contó sobre quién es la inspiración de vestir de manera formal, también que no recibe pago por dirigir al equipo y la razón de ello.

También, amplió sobre las aspiraciones del club en el presente certamen y la situación de Santos Flores, futbolista separado de la institución por el incidente con el árbitro Pedro Rivera en duelo amistoso podría regresar para reforzar la plantilla.

ENTREVISTA COMPLETA

Felicitarlo por la buena imagen que usted tiene en cada partido

Gracias por la oportunidad, les agradezco, me gusta vestir bonito por que soy amante de como visten en el fútbol europeo, trato de imitar a los técnicos ya que ellos usan saco y corbata incluso el físico.

Cuando inicié mi carrera como director técnico estaba “gordo” me animé a bajar de peso para ser un entrenador guapo y elegante.

¿Cuándo nació a idea de vestir bien y que le dice la gente de San Juan Pueblo con lo ven?

Al principio se sorprendían, pero yo lo he dicho en los medios de comunicación que nosotros de lunes a viernes andamos sudados, mojados como un jornalero, y hoy venimos a la fiesta (juegos) por que a la fiesta hay que vestir de buen gusto.

Tengo información que usted no cobra un centavo a la junta directiva por dirigir al Atlético Sanjuaneño.

Sí, es cierto no le cobro al equipo ni un centavo por que quiero darme a conocer, hacer un nombre y después cobraré (risas) por ahora no es tiempo de cobrar, hay que aportarle al fútbol que necesita mucho de nosotros .

Cambiando el tema, hablemos de las aspiraciones del Atlético Sanjuaneño en el torneo Clausura de la Liga de Ascenso?

Primer paso salvar la categoría, pero el sueño de nosotros es clasificar a la liguilla, nos hemos reforzado gracias a la directiva que ha hecho un gran esfuerzo, el cuerpo técnico que teneos tiempo juntos y hemos logrado compactar un equipo bueno.

¿Qué pasó con Santos Flores, que no continua en el equipo?

Se fueron a los golpes y nosotros decidimos separarlo del equipo por su conducta, nos hace falta el jugador, tuvo el altercado con el árbitro y nosotros vimos lo que pasó

¿Ha podido hablar con el jugador luego de ser separado de la institución?

Sí, el vino a mí y me dijo Profe el árbitro me insultó y yo tuve que reaccionar.

¿Consideran traerle de vuelta para reforzar la platilla?

Lo vamos a considerar por que nos hace falta, es un gran jugador, un gran ser humano y como ser humano cometemos errores

¿Vendrán más refuerzos en los próximos días para el equipo?

Nos hace un central, un contención, un delantero y un guardameta.

Un mensaje final para los que aman este deporte como es el fútbol

Me da gusto por que fui joven, yo deseaba en algún momento que alguien me dirigiera. yo a los muchachos los veo como mis hijos, les dijo “mis reyes”, “peluchitos” pero ellos dicen que tengo carácter fuerte, he tenido que tomar decisiones de dejar dos jugares titulares e incluso el capitán en la banca pero es parte del respeto que le tengo a todos.