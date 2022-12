¡Una gran ventaja! Juticalpa pega primero en la final de ida de la Liga de Ascenso ante el Real Juventud

Juticalpa FC derrotó 2-0 a Real Juventud en la final de ida del Apertura 2022 de la Liga de Ascenso en el estadio Juan Ramón Breve.

Los de Olancho dieron un paso muy importante para lograr el campeonato del Apertura y se van con una ventaja cómoda para el partido de vuelta que se jugará en tierras santabarbarenses.

Juticalpa se puso adelante en el marcador con gol del delantero experimentado, Georgie Welcome desde los once pasos en el minuto 32’. El ex atacante del Mónaco definió con bastante calidad y frialdad el penal.