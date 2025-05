Marlon Peña palpita la final de ida del ascenso contra Arsenal SAO: “clasificar a Independiente a primera división sería algo histórico”

Independiente se medirá ante Arsenal SAO en la gran final del torneo, con el partido de ida programado para este sábado 10 de mayo en el estadio Francisco Gaitán del municipio de Cantarranas (3:00 pm). El cuadro del Altiplano buscará hacer historia: ganar el título y alcanzar el tan ansiado ascenso a la primera división.

Peña, con pasado como futbolista en clubes como Real España, Juticalpa, Real Sociedad y el Heredia Jaguares de Guatemala, ha consolidado un proceso basado en trabajo, compromiso y unidad. Esta es su primera experiencia como entrenador principal tras haber sido asistente en Parrillas One.

ENTREVISTA CON MARLON PEÑA

¿Qué representa como técnico estar en esta final?

Es cumplir un sueño y un objetivo que todos los entrenadores nos ponemos.

¿Llegar a esta instancia ha sido su mayor logro como entrenador?

Sí, ya que es mi segunda incursión como entrenador. La primera fue de asistente en Parrillas One, así que este es mi primer gran logro.

¿Cuáles cree que han sido los pasos importantes para llegar a esta final?

Lo primero ha sido convencer al plantel de jugadores de que eran capaces de lograr un objetivo como este. Lo segundo fue trabajar la parte psicológica y mental del futbolista. En tercer lugar, poder convencer a la junta directiva de que, dándonos todas las herramientas en la parte física, se podía llevar el proyecto adelante. Y lo cuarto fue la gestión del cuerpo técnico: asistentes, preparadores físicos y entrenador de porteros.

¿Cuáles son sus sensaciones como equipo de cara a este desafío?

Siento que logramos cambiarle la mentalidad al futbolista. Les hicimos entender que, trabajando juntos y con una filosofía profesional, se puede tener un equipo sólido y competitivo.

¿Cree que existe una ventaja en cerrar la vuelta de local?

Siempre es una ventaja, pero me parece que estas series son muy parejas y todo dependerá del buen partido que hagamos de visita. Es una leve ventaja.

¿La directiva del club le ha exigido ascender a primera división?

Más que una exigencia, es una petición que nos han hecho al ver el funcionamiento del equipo y notar lo cerca que estamos. Nos pidieron hacer todo lo humanamente posible para lograr el ascenso.

¿El club se plantea comprar jugadores en caso de lograr el ascenso?

Sí, obviamente. En caso de que se nos dé el ascenso, este plantel tiene que ser reforzado. Es un plan que se está tomando en cuenta desde parte de la junta directiva y el cuerpo técnico.

¿Qué significará para usted ser el entrenador que clasifique a Independiente por primera vez a Liga Nacional?

Sería una bendición, algo histórico. Este es un equipo tradicional en segunda división que nunca ha logrado un campeonato ni ascender. Sin duda, es un sueño.

¿Qué le espera a futuro a Marlon Peña como entrenador?

Seguir aprendiendo y creciendo. Esta es una carrera de continuo estudio. Soy amante de las nuevas actualizaciones en entrenamiento y táctica. Para mí, es un punto de partida para el crecimiento como entrenador.

¿Qué mensaje le da a sus jugadores a pocas horas del primer pulso ante Arsenal SAO?

Lo primero es que disfruten. No es fácil estar en una final: de 35 equipos, solo llegamos dos. Lo segundo, que sigan haciendo bien lo que han venido haciendo: ser un equipo sólido, solidario, entregado y mantener el hambre de gloria. Que busquen dejar un legado en Siguatepeque.

¿Cuál ha sido su recorrido como entrenador?

Obtuve mi licencia A en 2015 cuando era jugador del Real España. Las licencias B y C las adquirí en Guatemala, mientras aún jugaba profesionalmente. En 2018 me retiré del fútbol y empecé a trabajar en una fundación con niños de escasos recursos, dirigiendo categorías U-9, U-11, U-13 y U-15. También tuve un paso por la U-13 del Real España. En 2022 comencé como asistente en Parrillas One.

¿Cuáles cree que son las fortalezas del Independiente?

La unidad, el compromiso, la profesionalidad, la creencia en sus capacidades, la solidaridad y la excelente comunicación entre cuerpo técnico y jugadores.