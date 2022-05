Merlyn Membreño aclara lo sucedido en Santa Bárbara, hace un llamado a la Liga de Ascenso y revela que ha recibido amenazas

“Ahí es donde realmente mi equipo comienza a reaccionar, tarde en el partido pero empieza a controlar el juego como lo hemos hecho en todos los partidos y hacemos el cuarto gol para nosotros. Nos invalidan el gol y ahí no hay absolutamente nada. Yo me asusto porque mis jugadores celebran el gol, futbolistas rivales agarran la pelota y van para en medio del campo, la verdad desconozco qué fue lo que pasó con el asistente que es el que manda a llamar el central Luis Mejía, del cual para mí es de los mejores árbitros jóvenes que hay, porque me pitó en primera y se lo dije a él”.

“Obviamente yo voy y le reclamo y le exteriorizo esas cosas. ‘Eres un buen árbitro, eres joven, yo me quedé tranquilo cuando vi que tu eras, en ningún momento te reclamé nada durante los 90 minutos’, pero esto me asusta y me sorprende porque en mi reclamo yo todas estas cosas le dije ‘si tenés amenazas, si estás presionado es el momento de que dejes un precedente’, porque yo me sorprendo porque anuló el gol si es lícito. Me pareció grave la situación y por eso mis reclamos airados en ese momento”, confiesa.

Merlyn no sabe qué fue lo que vieron los árbitros para invalidar el gol de Lisandro Cartagena, que les daba el pase a la siguiente ronda. “Lo único que sé es cuando el asistente uno, producto de la presión que le hacen del banco del Real Juventud, llama a Luis Mejía, que ya dio gol y el mismo asistente viene a declarar el gol y luego lo llaman, comentan algo y después dice que no y no sabe por qué. Él me dijo que hay una mano de (Lisandro) Cartagena que es el muchacho que hace el gol y ahí se ve claramente que no interviene más que el pie de él que controla, hace un control orientado para rematar. Después Raúl Castro, que era el cuarto oficial, me dice que hay una mano en el momento que mi portero hace el saque de meta y no existe nada. Yo eso les reclamo y en medio de mis reclamos les dije que esto no podía pasar y que no me parece justo lo que hicieron”.

“En mi reclamo les pido una explicación de lo que está pasando y por eso menciono todo el ambiente que se nos hizo. Yo entiendo que haya presión, que incluso entiendo que la afición esté violenta, agresiva y que esté apoyando a su equipo, de eso no hay problema, pero a la hora del juego el partido lo definen los jugadores con acciones como esas. En ese sentido lamento que pase eso”, aclaró el entrenador en su exposición para DIEZ.

Merlyn Membreño, otrora jugador del Olimpia y Victoria en Liga Nacional y ahora director técnico, fue claro al decir que no le gusta cuando los medios lo tildan de rebelde. Sí acepta que es apasionado por el fútbol, pero pide respeto por el técnico nacional.

“A mí me afecta porque siempre me mencionan en todo. ‘Merlyn hizo esto, Merlyn hizo lo otro’. Yo sí me considero un tipo apasionado porque amo esto, yo los escucho a ustedes Gustavo con Guifarro y los demás muchachos (Panorama Deportivo), los veo y me encanta que ustedes tienen cierta independencia para decir las cosas, el problema es que los protagonistas somos nosotros y nos bancamos estos ambientes feos, hostiles, y tenemos que poner la cara pero me hace mal a mí porque yo recibo amenazas en redes sociales”, suelta.