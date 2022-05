San Juan despide al técnico José Alvarado tras la polémica situación que atraviesa con Rambo de León

José Alvarado ya no es más técnico del San Juan. Debido a toda la polémica situación que ha surgido en las últimas horas en cuanto al tema de Julio César ‘Rambo’ de León, la directiva del conjunto de Quimistán decidió apartarlo del primer equipo.

José Alvardo reveló por que Rambo ya no es convocado en el San Juan

Alvarado había declarado que el veterano mediocampista ya no entraba en sus planes por su rendimiento y que el club lo contrató solo por el marketing.

‘‘Hay que caer en la realidad, Rambo ya no está para jugar y no se puede contar con él y la otra parte es que él casi no entrena, él está aquí de marketing, esta semana no entrenó y por eso no estamos contando con él’’, aseguró Alvarado el pasado domingo.

Tras esas polémicas declaraciones, fue el propio jugador quien decidió responder este martes durante un evento realizado en Florida, Copán.

‘‘Ya mañana regreso a los entrenamientos del equipo y espero que para el segundo partido pueda participar y si el profe (José Alvarado) me quiere hacer jugar, al final sé que no me quiere hacer jugar, porque hay cosas negativas en el fútbol, yo lo respeto, no pasa nada, en mi vida siempre he dado tiempo al tiempo cuando al técnico no soy de su agrado’’, manifestó Rambo.