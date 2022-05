Presidente del San Juan de Liga de Ascenso defiende a Rambo de León de las críticas de su entrenador y le lanza una advertencia

Sigue la polémica en el equipo San Juan de Quimistán de la Segunda División, luego de que su técnico, José Alvarado le revelara a DIEZ que el internacional Julio César “Rambo” de León “está en el ocaso de su carrera”.

Además, el estratega aseguró que Rambo “para mí es un jugador que está acá, pero no puedo decir que está en mis planes para jugar un partido. A veces le damos chance ya cuando tenemos liquidado un partido”.

“Hay que caer en la realidad, Rambo ya no está para jugar y no se puede contar con él y la otra parte es que él casi no entrena, él está aquí de marketing, esta semana no entrenó y por eso no estamos contando con él”, destacó Alvarado.

Responde el presi

Por otra parte, las palabras del estratega, no han sido bien recibidas por parte del presidente del San Juan de Quimistán, Orsy Alegría y aseguró que se ha aguantado estos criterios negativos hacía Rambo, porque “estamos en las etapas finales, sino ya lo hubiera separado”.

“El profesor Joche (José Alvarado) tiene una pica con el jugador (Rambo), entonces por eso no lo quiere meter a jugar, él está hablando cosas que no son. Lamentablemente estamos en las etapas finales, sino ya lo hubiera separado al profesor Joche, porque él (el jugador) merece un respeto”, explicó el mandamas del San Juan de Quimistán.

Aseguró que internacional de León es un líder en su equipo y que ha existido fricción con el DT, porque le ha corregido ejercicios en varias semanas.

“Yo como presidente del equipo estoy para defender al jugador, porque las cosas no son así como él dijo”, indicó Alegría, al tiempo que subrayó que “Rambo es un gran jugador y por el roce que tiene con el profesor no lo ha querido meter, pero él ha levantado su nivel y ha mejorado muchísimo. Rambo es un gran jugador y una leyenda que merece respeto”.

Cerró diciendo que el volante hondureño es un gran ejemplo para los nuevos jugadores y que incluso les brinda consejos con su experiencia y “eso algunos entrenadores nos les gusta, ese es el problema”.

Pese a esta polémica, el equipo santabarbarense empató 1-1 ante Parrillas One en los cuatos de final y dejan todo para el la vuelta en el estadio Olímpico.

