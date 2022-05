Técnico de San Juan reveló el verdadero rol de ‘Rambo’ de León en su equipo y el porqué ya no es convocado en la Liga de Ascenso

Rambo de León no fue tomado en cuenta para este duelo. Ni en la lista apareció.

“Hay que caer en la realidad, Rambo ya no está para jugar y no se puede contar con él y la otra parte es que él casi no entrena, él está aquí de marketing, esta semana no entrenó y por eso no estamos contando con él”, subrayó el DT San Juan de Quimistán, José Alvarado.

-¿Usted está contento con el nivel que ha mostrado Rambo?-le consultamos.

“La verdad que no. Para mí es un jugador que está acá, pero no puedo decir que está en mis planes para jugar un partido. A veces le damos chance ya cuando tenemos liquidado un partido. Aquí se trata de ser responsables, este equipo está peleando una liguilla y no voy a descuidar por tener una figura”, respondió.

“Es complicado. Él se resiste –al retiro- y nadie quiere en el fútbol retirarse, pero creo que va a llegar el tiempo de que él va a decir que no puede seguir, pero puede ser un técnico y puede seguir disfrutando del fútbol”.

Agregó que “cuando uno tiene esa edad -43 años- va perdiendo reacción de inteligencia, se va volviendo más lento, ahora Rambo está haciendo su fútbol a la manera que él puede y no le vamos exigir lo que él era antes. Rambo está en el ocaso de su carrera”.

Seguidamente explicó que Rambo tiene un acuerdo con la dirigencia del San Juan de Quimistán y “eso yo lo voy a respetar”.

Detalló que la relación con Rambo es muy buena, pero él está en el equipo por un acuerdo con la directiva y ahondó que para este encuentro ante el Parrillas One no jugó, porque “pidió un permiso para jugar con Las Leyendas en Florido”.

Seguidamente advirtió que si no se presenta a entrenar esta semana no lo va a tomar en cuenta al ex volante de Reggina.

En la actualidad, el volante internacional vive en Quimistán, Santa Bárbara y se ha alejado de todos los lujos que acostumbraba cuando estaba en Italia. Hoy Rambo de León es un tipo normal.

De interés

El 8 de enero de 2022, el volante fue fichado por el conjunto del noroccidente del país, quien llegó con el objetivo de ayudar al club a conseguir el anhelado ascenso a la Liga Nacional.