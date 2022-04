El vigente campeón Olancho FC amarra su boleto para los cuartos de final del Ascenso, donde ya hay otros clasificados

La Liga de Ascenso está llegando a su etapa final y hay clubes que ya amarraron su puesto en la ronda de cuartos de final del Clausura-2022 de la división de plata en el fútbol nacional.

El vigente campeón, Olancho FC, se deshizo de un aguerrido CD Choloma y así apuntó su nombre en la lista de clasificados a la siguiente ronda.

Real Juventud de Santa Bárbara había eliminado con anterioridad al Estrella Roja de Danlí y también se habían metido entre los clasificados. Dos claros favoritos en contienda.

Otros dos clubes que son contendientes interesantes son el Juticalpa FC y Parrillas One, que se quitó de encima al Deportes Savio de Santa Rosa de Copán. Los canecheros eliminaron al Yoro FC.

En la instancia de cuartos Real Juventud chocará con el Juticalpa; Olancho espera rival del Santa Rosa-Social Sol, como también aguarda el equipo parrillero por el cruce Atlético Júnior-San Juan.

Este domingo se definen los últimos clasificados, que saldrán de las series Inter vs. San José, Atlético Júnior vs. San Juan, Santa Rosa vs. Social Sol y el agarrón más interesante, el Génesis de Carlón Martínez contra Lone FC de Carlo Costly.

PARTIDOS DOMINGO, 24 ABRIL

Inter vs San José Clash, 1:00 pm

Atlético Júnior vs San Juan, 3:00 pm

Santa Rosa vs Social Sol, 3:00 pm

Génesis vs Lone FC, 3:30 PM

RESULTADOS, VUELTA OCTAVOS DE FINAL

Parrillas One 3-1 Deportes Savio

*Global: 3-2

Olancho FC 1-1 CD Choloma

*Global: 3-2

Yoro FC 2-1 Juticalpa FC

*Global: 3-2

Real Juventud 2-2 Estrella Roja

*Global: 4-3