Rambo de León rompe el silencio y habla sobre su polémica en el San Juan: ‘‘El profe no me quiere hacer jugar; hay envidia y egoísmo sobre uno’’

‘‘Siempre con ellos... estaré con ellos la próxima campaña y esperando que el nuevo técnico me dé la oportunidad demostrar que yo todavía estoy para divertirme, para correr y sobretodo para ganar algo importante. Yo no voy a un equipo solo por estar, yo voy a competir, a demostrar y mantenerme’’, explicó.

Preguntado por la situación actual con el San Juan de Quimistán , donde el entrenador lo tiene cortado, Rambo manifestó que no tiene intenciones de abandonar el club y que quiere estar en la vuelta de los cuartos de final contra Parrillas One .

Sobre si se rehusa a colgar los botines, el mediocampista fue claro. ‘‘Cuando vos jugás en Europa durante tantos años, allá te educan hasta sexualmente. Hay que saber comer y entrenar bien, no es relajo la cosa, que te vas a meter dos o tres baleadas al mediodía y a las tres vas a jugar, hay cosas que la gente no comprende. Yo en mi vida he sufrido de muy pocas lesiones, eso te alarga la vida. Te arcorta la vida cuando ya tenés lesiones de tobillo y opeaciones en la rodilla, yo gracias al Señor por esa parte no he sufrido’’.

Luego de las declaraciones que brindó el técnico del San Juan , José Alvarado , donde aseguró que Rambo de León no entra en sus planes porque ‘‘él ya no está para jugar’’, fue el propio futbolista quien respondió afirmando que todavía planea continuar en el equipo y espera que para el próximo torneo con el nuevo entrenador pueda ser tomado en cuenta.

‘‘San Juan está en cuartos de final contra Parrillas el domingo y el segundo partido seguramente voy a estar allí, ya que por cositas familiares no pude entrenar al 100% con el equipo, porque mis niños y mi mujer se enfermaron, tuve esa dificultad... primero es la familia’’, añadió.

La vida de Rambo en Quimistán: alejado de los lujos que acostumbra

Rambo confirmó que ‘‘ya mañana regreso a los entrenamientos del equipo y espero que para el segundo partido pueda participar y si el profe me quiere hacer jugar, al final sé que no me quiere hacer jugar, porque hay cosas negativas en el fútbol, yo lo respeto, no pasa nada, en mi vida siempre he dado tiempo al tiempo cuando al técnico no soy de su agrado’’.

Acerca de los problemas internos que tiene en la institución, Rambo dijo que ‘‘son cosas extrafutbolísticas de algunas personas, como la palabra envidia y el egoísmo sobre uno, pero yo respeto eso, yo le doy todo al equipo, le digo a los chicos si él (José Alvarado) no me quiere hacer jugar, yo le estoy dando todo a ustedes que es lo más importante’’.