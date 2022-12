Presidente del Juticalpa aclara el tema del jugador de ellos que supuestamente tiene dos contratos firmados: “Es una distracción de Real Juventud”

“Nosotros tenemos legalidad al 100%, como institución somos incapaz de hacer eso, los tiempos cambiaron, los procesos son serios en las inscripciones y en ningún momento vamos a hacer algo nulo a la hora de contratar jugadores. El proceso pasa por aceptación y no aceptación en la plataforma por ambos equipos”, comenzó exponiendo.

El nombre del momento en la división de plata del balompié hondureño es el del lateral izquierdo Anthony Nibiri Martínez , quien de acuerdo a la denuncia del Real Juventud , juega con el Juticalpa teniendo contrato con ellos . No obstante, los ‘canecheros’ salen al paso a desmentir tales informaciones.

Sandoval aduce tener todo en orden y que no le preocupa lo que se diga desde occidente. “El contrato con el jugador es legal 100%. Primero, tenemos la firmas en orden, segundo, la inscripción del jugador y tercero, el futbolista está con nosotros. Hubo un querer de ellos de tenerlo pero ya era tarde porque el jugador ya había recibido una prima para jugar con nosotros”.

A su vez, alarga. “Real Juventud había recibido el intercambio de los dos jugadores que nosotros les dimos y por más que lo intentaran no se podía porque nosotros teníamos al jugador en nuestra plataforma y tenemos cómo demostrar que todo es original y que no es ilegal”.

“Lo repito, más siento que es la calentura de una final. Quiero mandarle un mensaje a la afición de Honduras y especialmente a la de Santa Bárbara, que nosotros los queremos y más bien les dimos dos jugadores a ellos. Ojalá la final se lleve de buena manera y no altere los ánimos y que la final se desarrolle de buena forma y que sea una final digna y al final que gane el que mejor haga las cosas”, pidió el directivo pampero.

“Juticalpa estuvo atento y el jugador está contento con nosotros por lo cual se está realizando un campeonato de alto nivel de nuestros jugadores y que esto no nos afecte para el día de mañana”, puntualizó.

Consultado por si estaba preocupado por el tema de la afición ya que en el torneo pasado los aficionados les crearon un ambiente hostil al momento de entrar al estadio Argelio Sabillón en donde insultaron y les gritaron a los futbolistas, dijo que no. Que no pedirán mayor resguardo policial y que no llevarán seguridad privada porque confían en la amabilidad de fanáticos locales.

“No estoy preocupado porque conozco la nobleza de la afición de Santa Bárbara. En las redes está agresivos pero consideramos que el fútbol es como una familia y nos debe unir, la competencia es futbolera, no incitamos a la violencia, somos un equipo amigable en la Liga de Ascenso y estamos seguros que vamos a ser bien recibidos por la afición de Santa Bárbara”, cerró diciendo Joel Sandoval.