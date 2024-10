Presidente de Liga de Ascenso aclara todo lo sucedido en El Progreso: “Le dije a los Policías que nos ayudaran a sacarlo, no a golpearlo”

Inés Chinchilla, presidente de la Liga de Ascenso de Honduras, ha dado un paso hacia adelante para hablar del bochorno que se protagonizó en un partido de la fase regular de la segunda división entre Honduras Progreso y Atlético Júnior. El jerarca de la división de plata del balompié hondureño reveló todo lo que sucedió cuando los Policías que resguardaban el espectáculo deportivo se fueron encima del preparador físico de los de El Negrito, Gerson López, hasta el hecho de llegar a los golpes.

Explicó a los micrófonos de DIEZ que él en ningún momento mandó a la seguridad a golpear al muchacho, sino a dialogar con él para que saliera de la cancha porque minutos antes había sido expulsado del partido. También desmintió que estuviera bebido al momento del partido como se mencionó a nivel de redes sociales. “Todo viene de un fallo arbitral, un gol que supuestamente no entró y que el línea lo dio como válido. Vino el preparador físico del Atlético Júnior y empieza a reclamarle a los árbitros a tal grado que les faltó el respeto hasta que lo expulsaron”, comenzó diciendo Inés Chinchilla. “El Comisario le dijo que se saliera y él no quiso salirse, entonces le dije que se metiera a los camerinos y cada cinco minutos él se salía de los camerinos al borde del área, y le decíamos que se metiera, que estaba castigado y que no lo queríamos sacar para las graderías”, continuaba. El presidente de la Liga de Ascenso confirmó que el preparador físico de los negriteños colmaron la paciencia de todos en el estadio y que le faltó el respeto a los Policías y actuaron de la manera que lo hicieron, que tampoco fue lo correcto. “El comisario estuvo peleando con él como unos 15 minutos, cuando finaliza el primer tiempo viene la terna arbitral por el campo y cuando él mira que vienen los árbitros se dirige hacia ellos, se salió de los camerinos y entró a la cancha y cuando los árbitros lo vieron se pararon porque no lo querían enfrentar”, contó.

Y decía. “Yo estoy cerca ahí en ese momento y le digo ‘muchacho, metete a los camerinos, no le hagas daño a tu equipo, hace caso’. Vino él y empezó a ultrajarme y yo llegué a decirle nada más que se calmara. Volvió a ir el Comisario y le dijo que se saliera para que no diera más problemas y no se quiso salir de ninguna manera y llegamos a tal grado de abrirle los portones a los dirigentes del Junior para que hablaran con él y lo sacaran porque estaba expulsado y no podía estar adentro” Inés Chinchilla asegura que él le pidió al Comisario buscar ayuda de los efectivos para que lo fueran a sacar, pero en ningún momento les dijo que lo golpearan, como aseguran los aficionados y gente allegada al Atlético Júnior, esto de acuerdo a su versión. “El Comisario se fue a hablar con los Policías de que por favor fueran a hablar con él y que lo sacaran porque estaba regado buscando problemas. Los efectivos llegaron educados a decirle ‘colaborá muchacho’, y hablando eso estaban cuando él golpeó a un Policía y se enojaron y pasó lo que pasó, imagínese si se le opuso a la Policía este muchacho, a qué dirigente civil le iba a hacer caso”, adujo Chinchilla.

Recordó que lo que hicieron fue en base a ley. “Una cosa es sacarlo y otra es decirle ‘salite a las gradas’, pero igual, estamos en ley, no estamos violando las leyes, el muchacho no se quiere salir y se tenía que salir porque estaba expulsado y eso lo tienen que entenderlo los medios. Esta es una liga profesional y no podemos permitir eso”. Y luego, soltó. “Yo no le digo que no pudo haber un fallo arbitral, pero nadie habla de eso, de dónde se originó el meollo del asunto, aclaro, yo le dije al Comisario que le dijera a los Policías que nos ayudaran a sacarlo, no a golpearlo, eso se hace en todos los estadios”. Finalmente el mandamás de la segunda división del fútbol catracho explicó que será la Comisión de Disciplina que determine el castigo que le interpogan al preparador físico del Atlético Júnior, Gerson López y adelantó reunión con los árbitros.

REUNIÓN CON LOS ÁRBITROS Y DENUNCIA

“Tendremos una reunión con la Comisión de Arbitraje que no tienen que arrancar el partido durante un expulsado no se salga de la cancha, nada de los camerinos, de la cancha, y hasta que el expulsado salga, que el partido continúe”, adelantó. También manifestó en la misma intervención, que levantarán una denuncia contra la persona que filmó el video, de quien asegura es ‘Payasito’ Gómez, antiguo preparador de porteros del Tela FC, que desconoce lo que estaba haciendo por el área de los camerinos del estadio Humberto Micheletti.