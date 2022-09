Rambo de León, tocado tras la muerte de joven de la Liga de Ascenso: “Hay entrenadores que abusan de la parte física”

Rambo se tomó el tiempo para advertir a los preparadores físicos de Honduras, donde piensa que ellos exigen de más a jugadores que no tienen la base para desarrollar un nivel físico superior.

El ex seleccionado hondureño , Julio César “Rambo” de León , lamentó a través de sus redes sociales el hecho sucedido al joven jugador Marvin Rubí (18) de Santa Rosa FC que falleció en pleno entrenamiento .

“Y más en algunos chicos que lastimosamente toman muchas bebidas energéticas, tengan cuidado por favor, es lamentable lo que ha pasado con este chico, creo que no tiene ni 17 años”.

“Algunas veces quieren venir y quieren desarrollar exageradamente a un chico de 15-16 años cuando saben que su parte muscular no está bien desarrollada, sobre todo su base alimenticia que tampoco está bien nutrida”, expresó el ex jugador de la selección de Honduras.

El jugador del Atlético Júnior expresó que muchos de los jóvenes hondureños no tienen la preparación física adecuado concorde a sus edades.

Por último, Rambo aconsejó a los entrenadores y preparadores físicos para que no vuelva a pasar este tipo de problemas.

“El mejor consejo a los entrenadores y preparadores físicos es que no abusen de la parte física, no abusen porque es lamentable lo que está pasando sinceramente y triste, da cólera también, así que por favor se los aconsejo, que no abusen, evitemos los dolores a las familias”, sentenció.