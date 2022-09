Así se jugará la cuarta fecha del Ascenso: Lone quiere seguir comandando el grupo C

La jornada sabatina, como siempre tendrá una maratónica jornada en la cual se disputarán ocho partidos.

Dentro de los duelos más atractivos están los choques entre Parrillas One vs. Independiente, Pumas FC vs. Real Juventud, Génesis vs. CD Inter y Choloma vs. Lone FC.

Para el día domingo, solo habrá cuatro juegos: Santa Rosa FC recibirá la visita del Atlético Junior de Julio César “Rambo” de León. Además, el Deporte Savio viajará a La Entrada, Copán para enfrentar al León de Occidente.

Finalmente, y para cerrar la jornada 4, el Juticalpa y CD San Rafael se verán las caras en el feriado del jueves 15 de septiembre a las 7 de la noche.

JORNADA 4

ESTE VIERNES

Gimnástico vs. Arsenal Sao (7:30 p.m. - Estadio Emilio Larach)

MAÑANA

Oro Verde vs. Tela (3:30 p.m. - Estadio Leonel Espinoza)

Parrillas One vs. Independiente (3:30 p.m. - Estadio Francisco Morazán)

Villanueva vs. Platense (3:30 p.m. - Estadio Adrián Cruz)

Pumas FC vs. Real Juventud (3:30 p.m. - Estadio Municipal Las Vegas)

Génesis Comayagua vs. Inter (3:30 p.m. - Estadio Roberto Suazo Córdova)

CD Choloma vs. Lone FC (6:00 p.m. - Estadio Rubén Deras)

Social Sol vs. Yoro FC (7:00 p.m. - Estadio San Jorge)

Estrella Roja vs. Meluca (7:00 p.m. - Estadio Marcelo Tinoco)