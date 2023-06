Técnico del Platense y su contundente mensaje para la final de vuelta: “¿Es que ya le dieron la copa al rival?”

El estratega del “Tiburón” expresó en conferencia de prensa, que la final no está decidida y buscarán remontar la llave en el partido de vuelta.

”Fue un partido que en teoría el local debe de ganar, los muchachos han realizado un gran juego, errores en defensiva que son mínimos. Pero el resultado de la ida no liquida la llave o ¿es que ya le dieron la copa al rival? En ese orden nosotros debemos tener mucha convicción con el trabajo. Ustedes lo vieron, realizamos un gran trabajo, no voy a hablar del gol, no hablaré del fuera de juego, nos toca levantar la cabeza”, manifestó Salgado

Agregó: ”Independientemente donde juguemos los muchachos están preparados. Si bien es cierto sabemos que una localía en Puerto Cortés es más cómoda. Además, la resiliencia es lo que nos ha llevado a superar las adversidades y esperar el mejor momento”.