Partidos atractivos: Así se jugará la octava jornada del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras

El domingo seguirá la actividad de la fecha 8 de la Liga de Ascenso con tres duelos. El campeón vigente, Juticalpa, recibe al Arsenal SAO en el estadio Juan Ramón Brevé.

Ver: Olimpia y UPNFM, los equipos que mandan en el torneo de reservas de Honduras en 13 jornadas disputadas

El equipo de Juticalpa suma 16 puntos y es líder de su grupo. Gimástico lo sigue con 13 y San Rafael con 12.

LA JORNADA COMPLETA DE LA FECHA 8 DE LA LIGA DE ASCENSO:

VIERNES:

Broncos vs Inter - 7:00 pm

Estrella Roja vs San Rafael - 7:00 pm

SÁBADO:

Gimnástico vs Meluca FC - 10:00 am

Atlético Júnior vs Santa Rosa FC - 3:00 pm

Olimpia Occidental vs Real Juventud - 3:00 pm

Tela FC vs Oro Verde FC - 3:00 pm

Parrillas One vs Choloma - 3:30 pm

Pumas FC vs San Juan Huracán - 5:00 pm

Yoro FC vs Social Sol - 7:00 pm

Platense vs Villanueva FC - 7:00 pm

FC Buenaventura vs AFFI Academia - 7:00 pm

DOMINGO

Sabá FC vs FC Alvarado - 3:30 pm

Juticalpa vs Arsenal SAO - 3:30 pm

Atlético Independiente vs Lone FC - 8:35 pm