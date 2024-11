Vida quedó eliminado, Platense sonríe, pero hay drama entre Honduras Progreso y Parrillas One: así quedan los cuartos de final del ascenso

Atlético Júnior, Meluca FC, AFFI Academia, Independiente y San Rafael también colocaron su nombre en los cuartos de final del torneo Apertura.

El juego programado para el sábado entre Honduras Progreso y Parrillas One no se disputó debido a las lluvias en la ciudad de El Progreso. Tampoco se jugó hoy y quedó pendiente la fecha para disputarse el juego de vuelta, donde está empatada la serie 2-2.

RESULTADOS OCTAVOS DE FINAL DE VUELTA

Atlético Junior 4-0 Real Tegus (global 4-1)

Choloma 2-2 Vida (global 4-2)

Olimpia Occidental 0-1 AFFI Academia (global 0-3)

Meluca FC 1-1 Santa Rosa (global 2-2)

Independiente 3-1 Domingo Savio (global 4-1)

Boca Junior 1-1 San Rafael (global 1-4)

San Juan SB 0-1 Platense (global 1-5)

Honduras Progreso vs Parrillas One, suspendido por lluvias (ida 2-2)

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL

AFFI Academia vs Choloma

San Rafael vs Meluca FC

Platense vs Independiente

SI CLASIFICA PARRILLAS ONE: Parrillas One vs Atlético Júnior

SI CLASIFICA HONDURAS: Atlético Júnior vs Honduras Progreso.