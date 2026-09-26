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Eduardo Bennett sobre la derrota de Honduras: "No tuvimos una Selección agresiva"
Redacción Diez
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26 de septiembre de 2026 a las 11:09
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Datos del duelo Honduras vs Surinam por la Nations League
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José Molina explica lo que falló ante Surinam, críticas y afirma No me voy a volver loco
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Redacción Diez
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Redacción Diez
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Rueda lo borró, volvió y marcó tras 913 días así fue gol de Bryan Róchez ante Surinam
Redacción Diez
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El viaje de dos amigos de Choloma para apoyar a Gio Puerto y la H
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Redacción Diez