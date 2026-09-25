Inicio
Lo último
Liga Nacional
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions League
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Portada digital
Centroamérica
No todo es fútbol
Segunda división
Torneo de reservas
MLS
Fútbol mexicano
Fútbol femenino
Noticias del mundo
Escribele a Diez
Grupo OPSA
El Heraldo
La Prensa
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Liga Nacional
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Videos
Dereck Moncada firma su primer gol y asistencia con Honduras ante Surinam
Redacción Diez
seguir +
25 de septiembre de 2026 a las 20:09
Últimos Videos
Videos
¡Batacazo A Honduras! Surinam Tumba A La H Y Lo Deja En Estado Crítico En La Nations
Redacción Diez
Videos
Jamaica advierte a Honduras tras lo que le hizo a Guatemala en el último minuto
Redacción Diez
Videos
Rueda lo borró, volvió y marcó tras 913 días así fue gol de Bryan Róchez ante Surinam
Redacción Diez
Videos
El viaje de dos amigos de Choloma para apoyar a Gio Puerto y la H
Redacción Diez
Videos
WhatsApp Video 2026-09-25 At 5.27.48 PM
Redacción Diez
Videos
¡Bomba en Costa Rica! Fernando Batista a un paso de ser destituido
Redacción Diez
Videos
Panamá rescata un empate ante la India en el inicio de su gira asiática
Redacción Diez
Videos
David Suazo Advierte Sobre La Presión A Dereck Moncada Hay Que Quitarle Un Poquito De Peso
Redacción Diez