Inicio
Lo último
Liga Nacional
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions League
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Portada digital
Centroamérica
No todo es fútbol
Segunda división
Torneo de reservas
MLS
Fútbol mexicano
Fútbol femenino
Noticias del mundo
Escribele a Diez
Grupo OPSA
El Heraldo
La Prensa
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Liga Nacional
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Videos
WhatsApp Video 2026-09-25 At 5.27.48 PM
Redacción Diez
seguir +
25 de septiembre de 2026 a las 17:09
Últimos Videos
Videos
¡Bomba en Costa Rica! Fernando Batista a un paso de ser destituido
Redacción Diez
Videos
Panamá rescata un empate ante la India en el inicio de su gira asiática
Redacción Diez
Videos
David Suazo Advierte Sobre La Presión A Dereck Moncada Hay Que Quitarle Un Poquito De Peso
Redacción Diez
Videos
José Francisco Molina tiene el once y habla de Surinam: “No entiendo mi profesión sin preparar un partido”
Redacción Diez
Videos
¡Directo al Puskás! Ex Olimpia sorprende con un golazo de chilena en el Ascenso
Redacción Diez
Videos
Color Run del Hospital Leonardo Martínez ya está listo: precio, inscripción y recorrido
Redacción Diez
Videos
Xavi le borró la sonrisa a Klopp en el último minuto: el golazo de Gakpo que recorre el mundo
Redacción Diez
Videos
No fue la noche de Cristiano: así fue el debut de Portugal en la UEFA Nations League
Redacción Diez