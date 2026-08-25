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Saíd rompe el silencio tras las polémicas del clásico: "Si no está esa toma..."

El internacional árbitro hondureño y mundialista en United 2026, se quejó de que no hubo una clara toma en el FVS en el gol anulado a Real España

25 de agosto de 2026 a las 19:08
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