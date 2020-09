El blog de Mauricio Kawas: "En tiempos de pandemia la normalidad no aplica y no miro otra forma de sacar adelante el Apertura"

Sin buscarlo él. Sin estar en medio de toda la polémica y nada más observando con calma todos los sucesos. Y vaya sucesos. Se fueron dando uno tras otro y cada uno parecía darle la razón a Diego Vázquez.

Orlando Ponce: Coito navega en aguas turbulentas y es tiempo para que no se le esconda al trabajo

Porque hace un año desde la trinchera de su superclásico rival se le acusaba de ser un llorón. Hoy aquellos que lo señalaban están quejándose de la misma manera. Diego ríe y disfruta el momento.

Han sido días algo turbulentos. El viernes la Asamblea de la Liga Nacional votó por jugar el torneo sin descenso desafiando la ordenanza de la Fenafuth.

Algunos clubes consideran que, si bien es cierto la Federación es el máximo rector del fútbol, existe un principio de autonomía que debe respetarse. Pero ese punto de la autonomía navega sobre aguas muy grises y puede interpretarse de distintas maneras.

El sábado la gran mayoría votó para que el calendario de juegos del Apertura no se realizara por sorteo, sino que se presentará uno armado. Se puso sobre la mesa de discusión y por amplia mayoría se aprobó.

Luego vienen los reclamos de dos o tres. Que no se puede así. Que se jugarán muchos partidos en pocos días, que no es justo, que no se vale, etc, etc. Y es en este punto en el que no entiendo ni a los directivos ni a los entrenadores que hoy reclaman por el calendario.

Desde que iniciaron pretemporada todos hablaban sobre un aspecto que se supo siempre. Que el Apertura sería un torneo bien apretado y que tendría que jugarse cada tres o cuatro días. En total son 14 fechas en dos meses. Curiosamente se jugaron en el Clausura anterior 13 fechas en dos meses y no leí ninguna queja al respecto.

Claro que el calendario será exigente y desgastará al jugador, pero son tiempos especiales y yo no miro otra forma de sacar adelante el Apertura en lo que resta del año.

Los técnicos deberán rotar y hacer un uso inteligente de los 5 cambios que tendrán por juego. Recordemos que así pasó en Inglaterra, Italia y España entre otros que, para lograr terminar la temporada 2019-20, tuvieron que jugar a ritmo acelerado y casi sin descanso. Entonces no nos pongamos los moños por favor. ¿Queremos jugar el Apertura? Esta es la única forma de jugarlo y terminarlo en el 2020. Porque en enero ya hay que iniciar con el Clausura.

Sucede que aquí algunos reaccionan de manera distinta en una misma situación según lo que convenga. El año pasado no te quejabas y acusabas de llorón al rival. Hoy, por algo muy similar, asumís la misma actitud que tanto le criticabas a tu rival. Bendita amnesia selectiva. Rápido se les olvida cuando les conviene olvidar. Pero Diego hoy se los recuerda mientras sigue riendo.

Algunos dirán que ríe con sarcasmo. Yo creo que en parte ríe con la sensación de redención pensando en que el tiempo le está dando algo de razón.

Por cierto, a las críticas sobre lo apretado del calendario se sumó Fabián Coito. Vamos Profesor que usted presionaba a la Fenafuth desde su casa en Uruguay para que se disputara el Apertura. Casi todos estuvimos de acuerdo que era esencial para nuestro fútbol que hubiera torneo este año. Pero debe entender, Profesor, que los tiempos no ajustan para tenerlo todo con comodidad.

Debemos adaptarnos en época de pandemia. Usted tendrá su momento y su tiempo para hacer su trabajo. Deje que los clubes hagan el suyo. No nos haga pensar que ya está comenzando a sacar el paraguas.