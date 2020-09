Diego Vázquez: “En seis días jugamos tres partidos, me quejé y era llorona”

Luego de la elaboración del calendario de Liga Nacional, en Olimpia no hubo tanta satisfacción con las fechas. Fue Rafael Villeda, presidente merengue, quien se expresó en redes sociales y apoyado por Pedro Troglio.

“Lástima que no se escucharon las recomendaciones de los expertos. Entre el 4 y el 31 de octubre los equipos de La Liga Nacional jugarán 9 partidos oficiales de campeonato cada uno. Lamentable”, escribió el jerarca de Olimpia.

Por su parte Troglio expresó que no es 'normal' y también dio su punto de vista en las redes sociales. “No es normal. Son muchos partidos sumado el de Concacaf Centroamericana. Es necesario una semana larga en el medio”, acotó el DT.

En tanto Diego Vázquez se refirió a las fechas y dejó en claro que, cuando él se quejó por fechas tan apretadas, no le hicieron caso y le llamaron 'llorona'. Esto pasó hace meses cuando Motagua disputaba la pentagonal del Apertura 2019 y la final de Liga Concacaf ante Saprissa.

“Cuando a nosotros nos pusieron a jugar de sábado a lunes nadie dijo nada. Martes, sábado y lunes... Nadie dijo nada, ¿y ahora sí? Cuando lo dije y que yo me quejé era una llorona, en seis días jugamos tres partidos, me quejé y era llorona”, dijo en charla con Diez.

Y agregó: “He visto el calendario por encima, no me he tomado el tiempo de analizarlo detalladamente con fechas y todo eso. Se entiende que se juegue así obviamente por la pandemia, esperábamos que iba a ser de esa manera, por esa situación lo hicieron así para terminarlo antes“.

De igual manera le recordamos a Diego Vázquez que el calendario se tornará apretado cuando ya les toque jugar Liga Concacaf, certamen en el que deben enfrentar la primera ronda.

“Nosotros vamos paso a paso y ahora tenemos que enfocarnos en Concacaf, esperar el sorteo y dar ese paso. De momento no podemos decir más y bueno, lo que tenemos claro es que tenemos a Upn el 26, nos tenemos que enfocar en ganar ese partido”.

Y finalizó: “Hace cinco meses que estamos parados, lógico que es algo inusual y se esperaba que fuera un calendario con un torneo rápido, hay que entender la situación”.

