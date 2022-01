$!El blog de Gaspar Vallecillo: “Los entrenadores hondureños; hay que creer en ellos y darles equipos para ser probados”

Somos producto de unas intenciones, y esas intenciones vienen ligadas al buen juego y la complejidad de simplificarlo; eso podemos ser los entrenadores. Hoy haremos un repaso a la importancia del entrenador hondureño y qué necesita para cada día ser mejor educador de este juego de infinitas relaciones.

Quiero mencionar que escribo desde el respeto y con la intención de aportar al colectivo. El fútbol me ha enseñado que estamos llenos de muchas cosas que no logran categorizar la importancia del juego, que hay muchos elementos alrededor que no nos dejan ser un poco más para quienes juegan.

Debemos alejarnos de eso, buscar la pureza del fútbol, desde su esencia colectiva y de nuestra percepción, al final el formador/entrenador requiere percibir que cosas hace cada individuo para que el juego mejore; la finalidad comienza ahí. Actualmente en el fútbol hondureño de alto rendimiento hay cuatro entrenadores hondureños, dos mundialistas, dirigidos por el maestro José de la Paz Herrera, referente número uno todavía para muchos entrenadores nacionales.

Ramón Maradiaga y Salomón Nazar intentan jugar bien al fútbol, con jugadores nacionales, algunas veces, han convertido a sus futbolistas en verdaderos aprendices de está actividad. Quien piense que en el alto rendimiento no se educa futbolísticamente, está muy equivocado.

Raúl Cáceres también figura en la lista de entrenadores hondureños en el alto rendimiento, con la necesidad de ofrecerle algo más a sus futbolistas, sus equipos juegan e intentan jugar bien al fútbol no importando las condiciones del campo. También rescatamos en esa lista a Carlos Tábora entrenador de selecciones juveniles y siempre activo en la liga nacional, con un modelo de juego más conservativo que sus colegas.