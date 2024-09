Blas Pérez tras su debut en Honduras: “vine a jugar por amistad y me siento un hondureño más”

“Muy contento de estar aquí, de volverme a encontrar con buenos jugadores de la Selección de Honduras, amigos y hermanos que me ha dado al fútbol, me han hecho la gran invitación de venir y compartir. Esto le da un realce a la Liga de Veteranos de Honduras , me siento agradecido con la invitación por parte de los muchachos”, afirmó el mundialista en Rusia 2018 a VN Deportes.

Llegó el viernes a San Pedro Sula, Honduras, y el sábado debutó. “De una vez que me hicieron la invitación... Muma me hizo la invitación por medio de un mensaje de texto, es un reto. Había venido aquí con la Selección y equipos”.

Y reveló muchos detalles de su arribó a la competencia: “Me siento contento, cuando me hacen la invitación no dudé. Siempre prevalece la amistad, el enfrentarme mucho a la Selección de Honduras ha hecho que yo sea un hondureño más, me siento contento. Decirle a la gente que me siento muy feliz con la bienvenida, en el Bayer FC hay muchos amigos de fútbol. Tienen una buena racha”.