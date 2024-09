Motagua vs Herediano se enfrentarán en la Copa Centroamericana: fechas, sedes y horarios de los cuartos de final

Los otros cruces de esta semana los disputarán Antigua vs Saprissa en Guatemala, Real Estelí vs Águila en Nicaragua y Comunicaciones vs Alajuelense también en Guatemala.

Todo se define la próxima semana con los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2024, buscando el boleto a las semifinales y los clubes perdedores disputarán un play-in.

La Copa Centroamericana 2024 otorga 6 boletos a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf donde participarán 27 clubes.

CUARTOS DE FINAL

PARTIDOS DE IDA

Martes 24 de septiembre

8:00 pm Antigua vs Saprissa / Estadio Pensativo, Guatemala.

Miércoles 25 de septiembre

6:00 pm Real Estelí vs Águila / Estadio Independencia, Nicaragua.

8:00 pm Motagua vs Herediano / Estadio Nacional Chelato Uclés, Honduras.

Jueves 26 de septiembre

8:00 pm Comunicaciones vs Alajuelense / Estadio Cementos Progreso, Guatemala.

PARTIDOS DE VUELTA

Martes 1 de octubre

8:00 pm Saprissa vs Antigua / Estadio Ricardo Saprissa, Costa Rica.

Miércoles 2 de octubre

6:00 pm Águila vs 6:00 pm Real Estelí / Estadio Cuscatlán, El Salvador.

8:15 pm Herediano vs Motagua / Estadio Fello Meza, Costa Rica.

Jueves 3 de octubre

8:00 pm Alajuelense vs Comunicaciones / Estadio Alejandro Morera Soto, Costa Rica.