Diego Vázquez tras el triunfo con el CAI, las críticas y el liderato del grupo: "Ganamos justamente"

"Ganamos y estamos primeros en el torneo, contento por eso, pero mal el funcionamiento en el primer tiempo, no le dimos buen destino al balón, no sabíamos qué hacer cuando nos tapaban los internos. Ya en el segundo agarramos la pelota y ganamos justamente".



Pese a tener seis puntos y comandar el grupo, Vázquez no se siente clasificado a la siguiente ronda de este torneo internacional y lo maneja con cautela.

"La verdad que tener seis puntos es sumamente importante en este en este torneo. Todavía quedan dos partidos más que van a ser sumamente importantes, pero no estamos estamos estamos cerca. Ese cambio. Te daba te da buena sensación, le digo, pensando en el futuro y para poder asegurarse también".

En cuanto a las variantes que hizo en la segunda parte que le cambiaron el rumbo del partido, el técnico de las águilas explicó que no siempre puede salir a jugar así.

"Ese sistema de menos marca también perdemos los rebotes, partidos son todos diferentes y los jugadores tienen rendimientos individuales diferentes. No salió bien con con dos que no eran no eran tanto de marca porque ganamos más la pelota, como te digo, y nos acercamos más los laterales para para poder jugar. En el primer tiempo, los centrales, como te dije, nos liberaron los centrales y los laterales subían mucho antes de antes de darle buen destino a la pelota. Corregimos ese detalle y mejoramos bastante".

Ante las críticas a su equipo en el primer tiempo, Vázquez destacó el buen funcionamiento del rival y las posibilidades que tuvieron de poder ir abajo en el marcador.

"Es un equipo que juega bien. En el primer tiempo también tuvo para hacernos algún otro gol, maneja la pelota, tiene jugadores rápidos, típico del fútbol panameño, este no es un torneo fácil, todos los equipos son complejos y también tiene sus méritos, entonces, hizo el gol y tuvo tuvo situaciones como para empatar el partido".

Una de las variantes que marcó la pauta en el mejor funcionamiento de Motagua fue Jefryn Macía, quien desequilibró por la banda izquierda desde su ingreso.

"Sí tiene que ir creciendo, me voy con detalles para seguir mejorando, para para seguir mecanizando, para seguir creciendo. Me he quedo en el segundo tiempo. Si de Jefryn (Macías) entró entró muy bien, creo que queremos es el jugador que que es trágico de la UPN y de a poco tienen que ir asentándose y mostrándose el rendimiento con más continuidad".

Vázquez también se refirió al debut goleador de Maicol Cabrera, uno de los nuevos refuerzos del club para la presente temporada.

"Qué bueno con Maicol (Cabrera), hizo el gol, también creo que se asoció en el en el penal, tuvo el rendimiento, aportó la pelota, cómo jugar con un delantero, si no se acercan los extremos y si no tenés la pelota, es una posición bastante compleja. En el segundo se ve mejor y todos se tienen que ir adaptando, pero hizo el gol para para la confianza de él y para que empiece a adaptarse mejor y que el equipo crezca".

Motagua suma seis puntos, los mismos que el Saprissa, pero ahora deberá prepararse y pensar que este próximo jueves se enfrentarán al Cartaginés el 14 de agosto en el estadio Nacional Chelato Uclés, donde podrían amarrar la clasificación.