Técnico del CAI asegura que Motagua no es un equipo fuerte pese a la derrota: "Ellos se nos tiraron atrás"

Tras finalizar el compromiso, Franklin Narváez , técnico del CAI , dio sus valoraciones y explicó que si bien la historia avala a Motagua como uno de los equipos más fuertes de la región, en la actualidad no es así y dijo que la acción del penal en el primer tanto de los azules no le quedó muy clara.

¿Con qué se queda su equipo?

"Realmente venimos hacer un partido de puntos, no de aguantar por lo que conocíamos de Motagua. Tuvimos un gran primer tiempo, no fuimos efectivos".

Cambios y la acción del penal

"No me sorprendió algún cambio en los jugadores porque ya los habíamos visto en los juegos pasados. Sabíamos lo que iba hacer el lateral izquierdo que agarraba para medio. La jugada del penal, estaba lejos, no puedo verla, pero se demoró bastante en pitarlo y me pareció raro. Nos equivocamos en una jugada y nos terminaron anotando el 2-0. Luego descontamos, pero no nos alcanzó".

Ventaja de Saprissa y Motagua

"Nos han sacado los puntos y ahora nos toca pensar en el próximo partido para sacar los puntos en casa y meternos a la pelea".

¿Fueron superiores a Motagua pese a la derrota?

"Tuvimos desatenciones, si en el primer tiempo hubiéramos anotado, las cosas hubieran sido disntas. Quise cerrar el partido fuerte y ellos se nos tiraron atrás y lograron sacar la victoria que es loque ellos buscaban".