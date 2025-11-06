Marquense de Diego Vázquez vence a Xelajú, rival que eliminó a Real España de la Copa Centroamericana

El torneo de la Liga de Guatemala continúa su desarrollo y la pelea por la fiesta grande se pone cada vez más apretada con la victoria de Marquense ante Xelajú en el Mario Camposeco.

El equipo de Diego Vázquez pasó de pelear en el sótano a luchar por entrar a Liguilla y en este duelo de la jornada 18, los Leones Amarillos llegaban al duelo en la Marquesa con la obligación de ganar y lo hicieron 1-0.

William Amaya fue el encargado de anotar el único tanto y fue con un suficiente para que el Marquense derrotara al Xelajú en una acción que le fue imposible al meta Nery Lobos.

Los Súper Chivos tuvieron algunas ocasiones previo al tanto de los Felinos, pero no aprovecharon y luego los dirigidos por Diego Vázquez fueron mejores.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES

Con este resultado el Marquense sube al octavo lugar de la tabla con 21 puntos, recordar que los primeros ocho clubes clasifican a Liguilla a falta de cuatro jornadas por disputar.

El Xelajú viene de eliminar a Real España en semifinales de la Copa Centroamericana, pero vive un duro momento en el torneo local. Con este resultado, los Súper chivos prolongan su mala racha: apenas han conseguido una victoria en sus últimos compromisos, frente a Guastatoya (1-2).

PRÓXIMOS JUEGOS DEL MARQUENSE

Visitan a Mictlán

En casa contra Mixco

Visitan a Guastatoya

En casa ante Municipal