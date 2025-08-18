Eduardo Espinel advierte al Águila previo al partido de Copa Centroamericana: "Queremos asegurar la clasificación"

Los leones visitan al Águila en la lucha por recuperar el primer lugar y dejar en el camino a los salvadoreños, pero una derrota podría complicar el torneo.

El Olimpia inició con paso perfecto en sus dos primeros partidos de la Copa Centroamericana y ahora quiere asegurar su clasificación en su visita a El Salvador.

Eduardo Espinel, técnico de Olimpia se mostró contento de poder enfrentar a otro equipo de El Salvador tras vencer a Hércules.

"Es un gusto volver después del partido ante el Hércules, la verdad que pasamos unos días muy bien acá (El Salvador), la afición nos ha tratado espectacular y nosotros vamos a realizar el mejor trabajo para sacar un buen resultado".

Y agregó: "Queremos asegurar la clasificación, pero sabiendo que Águila quedrá hacer los suyo. Creo que será un bonito partido para ver desde afueras y disfrutarlo".

Al momento de ser consultado por su experiencia en las competencias de la Conmebol y ahora en las Concacaf.

"El estar participando en Copa de Concacaf la experiencia es buena, siempre viendo que hay buenos jugadores, pero hay que mejorar la gestión que se torna difícil siendo viajes cortos y difíciles".



Espinel también se pronunció sobre los esfuerzos que se deben realizar para poder potenciar jugadores jóvenes en la región que tienen buen potencial.

"Abajo hay que trabajar con chicos jóvenes para sacar muchos más jugadores, ya que hay un gran prototipo que en Uruguay no lo encontramos, pero sí hay que trabajarlos en lo técnico desde la cuna".

En cuanto al análisis del rival: "Estudiamos el material que podemos tener. Águila viene en crecimiento y se ha encontrado con resultados positivos. Será un partido complicado, tiene jugadores importantes"

También se refirió al formato de la competencia: "El formado es nuevo porque vengo de otro lugar, allá se juega en fases, aquí cualquier traspié te complica. Una mala tarde te puede jugar la clasificación".

La prensa salvadoreña consultó sobre el significado de sustituir a Pedro Troglio tras una carrera exitosa en el Olimpia.

"No me comparo con nadie, yo solo quiere ser mejor conmigo mismo cada día. La trayectoria de Troglio es muy alta, es el más ganador y siempre tenemos esa presión. Ojalá un día podamos conseguir los que él consiguió".

Espinel dejó claro la forma o propuesta que tendrá. "Queremos que sea un equipo equilibrado, fuerte, pero que sobre todo que no renuncie al ataque, pero siempre sabiendo lo que tiene el rival. A veces se puede, pero siempre se busca el equilibrio".