Hernán Medford dispara contra Luis Fernando Suárez, despedido como técnico de Costa Rica: “Se han ido con los bolsillos llenos”

Medford asegura que se han tomado malas decisiones en los últimos años contratando técnicos extranjeros.

“Simplemente no valoraron que éramos los dos entrenadores más ganadores de los últimos 15 años, se fueron por la típica siempre, un entrenador de afuera, pero eso es respetable. No quiere decir que los técnicos de afuera no puedan venir a hacer grandes cosas, pero si yo me voy por estadísticas, acá solo han venido dos entrenadores extranjeros en los últimos 30 años que han hecho algo diferente, el señor Bora Milutinović y el señor (Jorge Luis) Pinto, después de eso, ninguno”, expresó Medford.

Medford subrayó que los técnicos extranjeros solo han llegado a Costa Rica para luego irse con las bolsas llenas de dinero.