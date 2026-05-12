La pregunta que alteró a Medford tras clasificación: "No me agüevés así mae"

Uno de los periodistas le quería consultar a <b>Medford </b>en referencia a unas declaraciones que brindó cuando <b>Saprissa </b>le ganó sufriendo de local 2-1 a <b>Herediano </b>durante la fase regular. En aquel momento el 'Pelícano' dijo que su equipo le había pasado por encima.<b>Medford</b> no dejó al reportero terminar la pregunta y respondió a su fiel estilo: "No me salga con cosas del pasado, no quiero polémica, estoy contento y feliz. Herediano también. Deja de hacer polémica. Estamos hablando de atrás, mejor hábleme de cuando fui al Mundial de Clubes o mejor hábleme del futuro y no me hable del pasado. No quiero polémica, no quiere que usted venda más señor, entonces mejor hábleme del futuro y no del pasado, me estás saliendo con estas habladas". "Si me habla del miércoles le contesto, si me habla del pasado no le contesto. El pasado interesa.... casi digo la palabrota, pero luego me graban y me sancionan. Estoy todo contento, no me agüevés así mae. Vengo contento y quieres meter polémica, no estoy para eso ya, con estas edades, déjeme disfrutar un poquito, te respeto, pero que pereza contestar lo del pasado, no quiero hablar del pasado", añadió el DT. "A un equipo como Herediano lo voy a respetar siempre. No haga polémica, sabe qué es lo que habrá acá el miércoles, una fiesta del fútbol y ustedes son parte del fútbol, disfrútelo", cerró.