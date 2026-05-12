Centroamérica

La pregunta que alteró a Medford tras clasificación: "No me agüevés así mae"

El entrenador de Saprissa se enganchó con un periodista que le recordó el último partido contra Herediano.

2026-05-12

El Saprissa de Hernán Medford despachó al Liberia con un global de 3-1 y avanzó a la final de segunda fase del Clausura costarricense, donde se medirá ante Herediano este miércoles.

Medford consideró que fue justa la clasificación tras eliminar a un equipo que venía mostrando buen rendimiento, aunque volvió a engancharse con un periodista en la conferencia de prensa.

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Clasificación

"Felicito a los muchachos, hicieron un gran trabajo, le ganamos a un gran equipo, espero que no lo minimicen, les quitamos un largo invicto, eso no es casualidad, felicitaciones también a Liberia".

Siguiente ronda

"El equipo se aplicó muy bien tácticamente y ganamos con merecimiento. Los muchachos están entendiendo la idea, están demostrando muy buenas cosas".

Abraham Madriz

"Me preguntan por él, pero acá felicitó a todos, cada uno hace su trabajo. Madriz tiene estampa de portero de selección, de poder ir a jugar afuera, ya lo había dicho anteriormente. Se demostró que acá cualquiera puede jugar, todos están respondiendo bien ante algunas bajas, por ese lado estoy contento y tranquilo, se ratifica que aquí hay equipo".

Próximo rival

"Será una final interesante, con dos equipos que tienen jugadores que han ganado muchos títulos, que saben jugar este tipo de partidos".

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Claves para llegar a una final

"Es capacidad, a mi nadie me ha regalado nada. He jugado tantas finales, he ganado tantas finales, he perdido, he estado en semifinales. Estoy tranquilo con lo que tengo yo en esta parte, pero uno puede soñar con tener otro título".

LA PREGUNTA QUE LO ALTERÓ

Uno de los periodistas le quería consultar a Medford en referencia a unas declaraciones que brindó cuando Saprissa le ganó sufriendo de local 2-1 a Herediano durante la fase regular. En aquel momento el 'Pelícano' dijo que su equipo le había pasado por encima.

Medford no dejó al reportero terminar la pregunta y respondió a su fiel estilo: "No me salga con cosas del pasado, no quiero polémica, estoy contento y feliz. Herediano también. Deja de hacer polémica. Estamos hablando de atrás, mejor hábleme de cuando fui al Mundial de Clubes o mejor hábleme del futuro y no me hable del pasado. No quiero polémica, no quiere que usted venda más señor, entonces mejor hábleme del futuro y no del pasado, me estás saliendo con estas habladas".

"Si me habla del miércoles le contesto, si me habla del pasado no le contesto. El pasado interesa.... casi digo la palabrota, pero luego me graban y me sancionan. Estoy todo contento, no me agüevés así mae. Vengo contento y quieres meter polémica, no estoy para eso ya, con estas edades, déjeme disfrutar un poquito, te respeto, pero que pereza contestar lo del pasado, no quiero hablar del pasado", añadió el DT.

"A un equipo como Herediano lo voy a respetar siempre. No haga polémica, sabe qué es lo que habrá acá el miércoles, una fiesta del fútbol y ustedes son parte del fútbol, disfrútelo", cerró.

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