La pregunta que alteró a Medford tras clasificación: "No me agüevés así mae"

El Saprissa de Hernán Medford despachó al Liberia con un global de 3-1 y avanzó a la final de segunda fase del Clausura costarricense, donde se medirá ante Herediano este miércoles. Medford consideró que fue justa la clasificación tras eliminar a un equipo que venía mostrando buen rendimiento, aunque volvió a engancharse con un periodista en la conferencia de prensa.

Clasificación "Felicito a los muchachos, hicieron un gran trabajo, le ganamos a un gran equipo, espero que no lo minimicen, les quitamos un largo invicto, eso no es casualidad, felicitaciones también a Liberia". Siguiente ronda No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "El equipo se aplicó muy bien tácticamente y ganamos con merecimiento. Los muchachos están entendiendo la idea, están demostrando muy buenas cosas". Abraham Madriz "Me preguntan por él, pero acá felicitó a todos, cada uno hace su trabajo. Madriz tiene estampa de portero de selección, de poder ir a jugar afuera, ya lo había dicho anteriormente. Se demostró que acá cualquiera puede jugar, todos están respondiendo bien ante algunas bajas, por ese lado estoy contento y tranquilo, se ratifica que aquí hay equipo". Próximo rival "Será una final interesante, con dos equipos que tienen jugadores que han ganado muchos títulos, que saben jugar este tipo de partidos".

Claves para llegar a una final "Es capacidad, a mi nadie me ha regalado nada. He jugado tantas finales, he ganado tantas finales, he perdido, he estado en semifinales. Estoy tranquilo con lo que tengo yo en esta parte, pero uno puede soñar con tener otro título".

LA PREGUNTA QUE LO ALTERÓ