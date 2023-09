Hugo Pérez, virtualmente fuera de la Selección de El Salvador y la Fesfut ya le busca reemplazo

La Fesfut confirmó que esta mañana del lunes iniciaron las conversaciones con Hugo Pérez, que no seguirá como DT de la Selección de El Salvador.

En ese sentido, las autoridades deportivas salvadoreñas también aseveraron que ya están estudiando nombres para reemplazar al técnico que dirá adiós en las próximas horas.

“De forma paralela, el Comité de Normalización y la Dirección de Selecciones Nacionales, ya se encuentran estudiando las alternativas de Cuerpo Técnico para enfrentar que restan de la Liga de Naciones en el mes de octubre de 2023 y para luego afrontar los partidos de clasificación a la Copa Mundial 2026”, finaliza el comunicado.

Tras la dura derrota ante Trinidad y Tobago en el Estadio Mágico Gonzáles, Pérez confirmó en conferencia de prensa que no saldría del banquillo de “La Selecta”.

“Te puedo decir que desde el día que llegué jamás han ido a ver lo que hacemos. Hablan y hablan y así ha sido por 40 años desde el 82. Cambien ustedes primero, ayuden al fútbol, denle todas las herramientas a los jugadores”, señaló.

“No soy un cobarde, estoy aquí para ayudar, pero mañana o pasado mañana, mi jefe es la normalizadora, y si ellos dicen que me tengo que ir, no hay problema. Lo que te puedo decir es que ningún jugador que he tenido en mis últimos dos años te puede hablar mal de nosotros y que no trabajamos. Le hemos dado cosas que la selección no tenía jamás ni soñando, hemos tenido que salir a buscar”, agregó.