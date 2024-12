Técnico del Herediano explota contra jugador del Alajuelense tras zafarrancho y dice: “nos querían robar”

Jafeth Soto no escondió su molestia luego del zafarrancho protagonizado entre jugadores del Alajuelense y Herediano en la gran final del torneo Apertura de la primera división del fútbol de Costa Rica.

“Esta es la mejor época de Herediano, no nos han regalado nada. Hoy (viernes) nos querían robar, es increíble, esa persona va a pagar doblemente el karma”, señaló Soto. Y agrega: “Yo a la Liga la he dejado celebrar en mi casa, creo que están demostrando ser malos perdedores”.

Soto también analizó el primer gol del Alajuelense, el cual fue anotado por Celso Borges . Esta anotación fue polémica ya que la acción de penalti no fue clara por un supuesto recargón en el área del Herediano.

“La madurez que tengo como técnico se la debo a verdaderos entrenadores como Víctor Vucetich, Ricardo La Volpe, Javier Aguirre, Rubén Omar Romano, Enrique ‘Ojitos’ Meza ..., a verdaderos entrenadores que me enseñaron un montón, no a entrenadores que inventan”, comentó.

Finalmente, Jafeth arremetió contra Diego Campos, delantero del Alajuelense de Costa Rica, a quien señaló de no dar la talla en la Selección Costarricense.

“Ese niño (Diego Campos) ¿qué se cree?, en la Selección no dio la talla, no tiene nivel internacional, cuando tenga 60-70 partidos internacionales podemos tutearnos, ahorita él me habla de usted”