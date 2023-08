Joel Campbell responde a la ‘Bala’ Gómez sobre las explosivas declaraciones contra Luis Fernando Suárez

“Desde que llegué a la Federación iba con las expectativas más altas, de conocer, de aprender cosas nuevas, pero conforme fueron pasando los entrenamientos empecé a ver que la metodología de trabajo era muy sencilla, no había nada nuevo, más bien me sorprendió la forma de los entrenamientos, con malas planificaciones”, fueron algunas de las declaraciones de Gómez.

“Uno llegaba a los entrenamientos y no se sabía que era lo qué se iba a realizar, no había planificación grupal; el nivel de los entrenamientos era muy bajo, eran 20 minutos de entrenamiento y pare de contar, esta selección lo que menos hacía era trabajar, los resultados fueron acorde a lo que nosotros hacíamos”, decía ‘la bala’.

Ante eso, Joel Campbell fue muy sensato en su exposición. “Es lo que piensa él (Ronald Gómez), está en su derecho, yo lo veo diferente”, dijo en declaraciones reproducidas por Columbia Deportiva.

“Yo no dejó de creer que Suárez es un buen entrenador, lastimosamente no pudo continuar, no pudimos respaldarlo con resultados”, agregó.