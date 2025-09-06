Miguel Herrera se enganchó con la prensa de Nicaragua tras empate de Costa Rica: "¿Cuándo dije eso? Conteste..."

Miguel Herrera, seleccionador de Costa Rica, salió disgustado por el empate contra Nicaragua (1-1) en la primera fecha de la ronda final de las eliminatorias. La 'Sele' no logró conseguir los tres puntos de visita pese a ponerse en ventaja y jugar todo el segundo tiempo con uno más tras la expulsión de Jason Coronel a los 54 minutos. Una vez finalizado el encuentro, el 'Piojo' reconoció que su equipo no mostró actitud y se enganchó con la prensa nicaragüense, que le reclamó por haber dicho que el césped del estadio estaba en malas condiciones.

"La cancha no tuvo nada que ver, ¿cuándo dije yo que la cancha estaba mala? Yo no dije eso”, contestó Herrera, y de inmediato, al fondo, se escuchó a alguien que gritó: "¡Sí, lo dijo!". "¿Cuándo?", preguntó el DT y el periodista respondió: "Antes de venir aquí, en Costa Rica, a usted le preguntaron por qué no entrenó en la cancha sintética suya, y usted dijo que no, porque no está tan mala como la de Nicaragua". Herrera tomó la palabra y trató de explicarse: "La cancha no tuvo nada que ver, es igual para los dos, y lo que se dio fue la actitud del equipo local, que peleó por el empate. ¿Qué tuvo que ver la cancha? Conteste". "Ya te contesté y te tengo que decir, ¿qué tuvo que ver la cancha? ¿Alguien más?", replicó el técnico. El reportero quiso intervenir y Herrera dijo: "Ya te contesté a ti". Una vez más se escuchó un grito: "¡Que les vaya bien!".