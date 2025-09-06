Miguel Herrera se enganchó con la prensa de Nicaragua tras empate de Costa Rica: "¿Cuándo dije eso? Conteste..."

Sobre el encuentro que terminó igualado, el seleccionador de los ticos admitió que "lo que habíamos logrado, ponernos arriba en el marcador y jugar con uno más, pero dejamos crecer al rival y ellos se mataron, empataron, gracias a sus deseos y ganas. Nos empataron un partido que creo debimos mejorar"."No lo hicimos, no nos entregamos de la manera que debíamos. No manejamos el encuentro como lo debimos manejar. Debimos tener más actitud al tener la pelota. Ellos, con 10 hombres, redoblaron esfuerzos y se encontraron una equivocación nuestra y el penal. Dejamos de hacer lo que hablamos en el vestidor", añadió."Vamos a trabajar bien para sacar los partidos en casa, que son los importantes. Quien venga acá va a tener las cosas difíciles por la actitud. Quien venga aquí va a sufrir por lo que haga Nicaragua, por su actitud", resaltó <b>Herrera</b>.Para finalizar, le consultaron sobre jugadas supuestamente polémicas a favor de <b>Costa Rica</b>. "En la acción del penal, yo estaba viendo antes una jugada en mediacancha sobre Manfred Ugalde, no sabía si era roja y después veo la acción y el jugador se le avienta desde atrás y le pone los tachos. Fue una falta muy grande contra Manfred y no la marcaron".