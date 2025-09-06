Centroamérica

Miguel Herrera se enganchó con la prensa de Nicaragua tras empate de Costa Rica: "¿Cuándo dije eso? Conteste..."

El 'Piojo' trató de explicar que el estado de la cancha no fue factor para dejarse empatar cuando jugaron con uno más.

2025-09-06

Miguel Herrera, seleccionador de Costa Rica, salió disgustado por el empate contra Nicaragua (1-1) en la primera fecha de la ronda final de las eliminatorias. La 'Sele' no logró conseguir los tres puntos de visita pese a ponerse en ventaja y jugar todo el segundo tiempo con uno más tras la expulsión de Jason Coronel a los 54 minutos.

Una vez finalizado el encuentro, el 'Piojo' reconoció que su equipo no mostró actitud y se enganchó con la prensa nicaragüense, que le reclamó por haber dicho que el césped del estadio estaba en malas condiciones.

¡Honduras celebra! Con un jugador menos, Nicaragua rescata un empate contra Costa Rica en Eliminatorias Concacaf

"La cancha no tuvo nada que ver, ¿cuándo dije yo que la cancha estaba mala? Yo no dije eso”, contestó Herrera, y de inmediato, al fondo, se escuchó a alguien que gritó: "¡Sí, lo dijo!".

"¿Cuándo?", preguntó el DT y el periodista respondió: "Antes de venir aquí, en Costa Rica, a usted le preguntaron por qué no entrenó en la cancha sintética suya, y usted dijo que no, porque no está tan mala como la de Nicaragua".

Herrera tomó la palabra y trató de explicarse: "La cancha no tuvo nada que ver, es igual para los dos, y lo que se dio fue la actitud del equipo local, que peleó por el empate. ¿Qué tuvo que ver la cancha? Conteste".

"Ya te contesté y te tengo que decir, ¿qué tuvo que ver la cancha? ¿Alguien más?", replicó el técnico. El reportero quiso intervenir y Herrera dijo: "Ya te contesté a ti". Una vez más se escuchó un grito: "¡Que les vaya bien!".

"No era penal" "Nos bailaron": así reacciona la prensa al empate de Costa Rica ante Nicaragua ¿Qué dijo Chepebomba?

Sobre el encuentro que terminó igualado, el seleccionador de los ticos admitió que "lo que habíamos logrado, ponernos arriba en el marcador y jugar con uno más, pero dejamos crecer al rival y ellos se mataron, empataron, gracias a sus deseos y ganas. Nos empataron un partido que creo debimos mejorar".

"No lo hicimos, no nos entregamos de la manera que debíamos. No manejamos el encuentro como lo debimos manejar. Debimos tener más actitud al tener la pelota. Ellos, con 10 hombres, redoblaron esfuerzos y se encontraron una equivocación nuestra y el penal. Dejamos de hacer lo que hablamos en el vestidor", añadió.

"Vamos a trabajar bien para sacar los partidos en casa, que son los importantes. Quien venga acá va a tener las cosas difíciles por la actitud. Quien venga aquí va a sufrir por lo que haga Nicaragua, por su actitud", resaltó Herrera.

Para finalizar, le consultaron sobre jugadas supuestamente polémicas a favor de Costa Rica. "En la acción del penal, yo estaba viendo antes una jugada en mediacancha sobre Manfred Ugalde, no sabía si era roja y después veo la acción y el jugador se le avienta desde atrás y le pone los tachos. Fue una falta muy grande contra Manfred y no la marcaron".

