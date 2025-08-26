Miguel "Piojo" Herrera tras millonaria oferta recibida para dejar Costa Rica "Vale más mi palabra que cualquier carretada de dinero"

Este gesto ha generado un impacto positivo entre la afición costarricense, quienes valoran su dedicación. El técnico añadió con convicción: "Vale más mi palabra que cualquier carretada de dinero", un mensaje que refleja su determinación por mantener el rumbo con la selección nacional a pesar de las tentadoras opciones monetarias que pudo haber aprovechado.El contrato de <b>Miguel Herrera</b> con <b>Costa Rica</b> se mantiene vigente hasta después del <b>Mundial de 2026</b>, siempre y cuando la selección logre su clasificación. El entrenador enfatizó que "la primera opción la va a tener Costa Rica. Escucharé a Costa Rica y, si hay opciones, las valoraré. Estoy agradecido con los ticos... debo clasificar, hacer un buen Mundial, y luego veremos”. Con la clasificación aún en juego, el reto inmediato para Herrera y su equipo es crucial. La <b>Selección de Costa Rica</b> iniciará la fase final de las<b> Eliminatorias de CONCACAF</b> el próximo 5 de septiembre, enfrentando a <b>Nicaragua</b> en Managua. Este partido es parte del Grupo C, integrado también por <b>Honduras </b>y <b>Haití</b>, y solo otorga un cupo directo al Mundial, lo que hace imperativo comenzar con una victoria para fortalecer las aspiraciones mundialistas.