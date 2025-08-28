Motagua, Olimpia y Real España conocen su rivales: así quedan los cruces de los cuartos de final de la Copa Centroamericana

Tras los dos partidos de este jueves, estos definieron cruces donde los cuatro ganadores de la fase de grupos han sido posicionados según el ranking de 1 a 4 en base a las posiciones de la fase de grupos.Ya está confirmado que Olimpia cierra de local su partidos de vuelta de cuartos de final tras quedar como el mejor segundo de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.Por su parte, Motagua y Real España deberán iniciar jugando en casa y cerrarán la serie como visitantes.Estos son los clubes clasificados a cuartos de final: Plaza Amador (Panamá), Olimpia (Honduras), Motagua (Honduras), San Miguelito (Panamá), Xelajú (Guatemala), Alajuelense (Costa Rica), Cartaginés (Costa Rica), Real España (Honduras).<b>TABLA DE POSICIONES</b> <br />1.Plaza Amador +5 12<br />2.Olimpia +8 10<br />3.Motagua +4 8<br />4.San Miguelito -1 7<br />-------------------------<br />5.Xelajú +5 9<br />6.Alajuelense +2 9<br />7.Cartaginés +9 7<br />8.Real España +2 6<b>CRUCES DEFINIDOS EN CUARTOS DE FINAL</b><br />Real España Plaza Amador<br />Cartaginés vs Olimpia<br />Motagua vs Alajuelense<br />San Miguelito vs Xelajú<b>FECHAS DE CUARTOS DE FINAL<br />Cuartos de Final: </b>23 al 25 de septiembre y 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025.<br /><b>Semifinales y Play-In</b>: del 21 al 23 de octubre y del 28 al 30 de octubre de 2025<br /><b>Final:</b> 25 al 27 de noviembre y 2 al 4 de diciembre de 2025.