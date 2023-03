Periodista panameño estalla de miedo y teme un 10-0 ante Argentina: “Hay que jugar con diez defensas, tengo pánico”

“Esta Panamá no tiene el nivel para competir y aguantar una presión de 85 mil personas. Esto me da un terror tremendo porque yo veo un 10-0, una goleada estrepitosa / escandalosa. Veo una Panamá sin capacidad de reacción, muy débil, tirando la carne al asador a chicos que no están en condición de aguantar el ritmo frenético que impondrá Argentina ante su gente”, agregó el mejor conocido como ‘Chepe Bomba’.