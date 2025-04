La rivalidad que la Selección de Panamá ha cogido contra Honduras y sobre todo con Costa Rica por los enfrentamientos postreros en los últimos años hace eco de cualquir situación que ronde en torno a ello y más cuando un seleccionador opina sobre ello.

El último en encender la mecha fue el mexicano Miguel Herrera, director técnico de los costarricenses, quien en un programa tico fue abordado sobre si la Panamá de Thomas Christiansen es mejor que su Costa Rica y solamente opinó lo que él sentía, sin embargo en Panamá le dan dado otro matiz a la noticia.

"No. Y no lo digo porque soy el técnico de Costa Rica, lo tendría que decir porque así lo voy a sentir. Analicé el último partido para calificar la final Four y Costa Rica debía de haber ganado, desafortunadamente se falló un penal y dos opciones claras de gol para darle la vuelta al partido y clasificar, Costa Rica lo tuvo y se falló", mencionó el Piojo Herrera.