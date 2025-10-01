¡Real España le mete un golpazo al Plaza Amador y lo elimina de Copa Centroamericana con todo y su invicto de 21 partidos!

En una noche cargada de emoción y tensión, el <b>Real España </b>logró una hazaña que quedará marcada en la historia del club. El partido de vuelta de los cuartos de final contra <b>Plaza Amador </b>en la<b> Copa Centroamericana 2025</b> se convirtió en un escenario memorable. Con un resultado global de 2-2, los hondureños lograron clasificar a semifinales gracias al gol de visita, despertando un aluvión de sentimientos entre los pocos aficionados de la máquina presente en el Rommel Fernández.Desde el inicio, ambos equipos mostraron intensidad, pero fue el conjunto local el que tomó el control del encuentro. La presión fue constante, y a los 12 minutos, la grada vibró con un testarazo de<b> Jorlián Sánchez </b>que, picado, rozó el travesaño. La afición apenas pudo respirar antes de experimentar un momento aún más dramático, a los 20 minutos, cuando una jugada elaborada del<b> Real España</b> terminó en un doble remate, afortunadamente detenido por Castañeda.