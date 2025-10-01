¡Real España le mete un golpazo al Plaza Amador y lo elimina de Copa Centroamericana con todo y su invicto de 21 partidos!

En una noche cargada de emoción y tensión, el Real España logró una hazaña que quedará marcada en la historia del club. El partido de vuelta de los cuartos de final contra Plaza Amador en la Copa Centroamericana 2025 se convirtió en un escenario memorable. Con un resultado global de 2-2, los hondureños lograron clasificar a semifinales gracias al gol de visita, despertando un aluvión de sentimientos entre los pocos aficionados de la máquina presente en el Rommel Fernández. Desde el inicio, ambos equipos mostraron intensidad, pero fue el conjunto local el que tomó el control del encuentro. La presión fue constante, y a los 12 minutos, la grada vibró con un testarazo de Jorlián Sánchez que, picado, rozó el travesaño. La afición apenas pudo respirar antes de experimentar un momento aún más dramático, a los 20 minutos, cuando una jugada elaborada del Real España terminó en un doble remate, afortunadamente detenido por Castañeda.

El trabajo del portero Buba López se convirtió en la piedra angular de la noche. A los 29 minutos, su reflejo felino se puso de manifiesto cuando detuvo un potente disparo de Everardo Rose, desvió con una mano y evitó el gol con una intervención que pareció sacada de un libro de historia. La grada se quedó en silencio porque el meta anuló al atacante. Un minuto después, el mismo Everardo Rose tuvo otra oportunidad clara, rematando en una jugada que parecía destinada a ser gol, pero Buba López apareció una vez más, con una estirada que reafirmó su liderazgo en la portería. La resistencia del portero hondureño fue un muro infranqueable y nos hizo recordar sus mejores años. Y llegó el primero de la noche. A los 41 minutos, un ataque fulminante del Real España fue cortado de forma abrupta por el portero panameño y el árbitro sancionó penal ante la falta contra Nixon Cruz, quien tuvo un desgaste importante. Jhow Benavídez tomó el balón con determinación y convirtió el disparo, colocando el marcador global en un empate de 1-1. La alegría momentánea se convirtió en nerviosismo, pues la clasificación aún pendía de un hilo.

El complemento.

A la vuelta del descanso, la tensión se intensificó en el campo. En los minutos siguientes, la oportunidad dorada la tuvo Gustavo Moura Souza, quien, con la portería vacía y sin guardameta, erró un remate increíble, enviando el balón muy por encima del arco. Un error que pudo costar caro, pero que no impidió la clasificación. El drama alcanzó su punto máximo a los 75 minutos cuando Ricardo Phillips, que recién había ingresado, sorprendió a todos con un disparo preciso desde fuera del área. Lo hizo con un remate al puro estilo del PlayStation, que se coló en el arco y puso el empate 1-1, pero con el global a favor de ellos. La dirección técnica fue clave en estos momentos. Hugo Viegas, en asistente de Jeaustin Campos que no estaba por suspensión, hizo cambios que revitalizaron al equipo. La entrada de Yeison Moreno y Bryan Moya fue determinante, pues en una jugada de férrea insistencia, en el minuto 90, Bryan Moya anotó el gol del triunfo con una doble definición seca que certificó el boleto a las semifinales y a la Champions de Concacaf.

Con el 1-2 en el tablero, el Real España superó sus límites y derrotó a un Plaza Amador que venía invicto en 21 partidos y con cinco triunfos consecutivos en la Copa Centroamericana, incluyendo la del pasado miércoles en el Morazán, que quedará nada más para la estadística. Esperan rival, que saldrá de la llave Xelajú vs Sporting San Miguelito.

- FICHA TÉCNICA -